Mis juhtuks, kui meil oleks 11 sõrme?

Vastus on «jah». Täiendava sõrme olemasolu lisab võimekust esemete käsitamisel – suisa sel määral, et toiminguid, milleks muidu kulub ära kaks kätt, saaks läbi viia ainult ühega, vahendab Health24.

Teadurid avastasid, et lisasõrmel olid eraldi lihased, mis lasid inimesel kasutada seda eraldi teistest, just nagu täiendavat pöialt. See muudab käefunktsioonid eriliselt tõhusaks ja mitmekesiseks.

Teadurite arvates on imetabane, et ajul on sellise lisafunktsiooni haldamiseks piisavalt võimekust, nii et ei pea ohverdama millegi muu arvelt.