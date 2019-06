Uuring leidis, et inimesed võivad süüa nädalas pangakaardi jagu mikroplasti

Teaduskirjanduses on spekuleeritud, et koos plastiosakestega võivad jõuda organismi ka sinna talletunud mürkained. Mikroplasti võimalikele tervisemõjudele ei pöörata Maailma Looduse Fondis ülevaates erilist tähelepanu. "Selles ei esitleta tõendeid, et päevas isegi 250 osakese sisse söömine oleks inimestele ohtlik või kergitaks inimeste haigestumisriski," märkis Alastair Grant, Suurbritannias asuva Ida-Anglia Ülikooli ökoloogiaprofessor. Praeguste tõendite valguses teevad arengumaades inimestele rohkem kahju plastprahi põletamisel eralduvad peenosakesed kui vees ja toidus leiduv mikroplast.