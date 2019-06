Vähiravifondi «Kingitud elu» laekus mais 180 000 eurot, abitaotluste arv lööb uusi rekordeid

«Maikuu jooksul otsustas fondi nõukogu toetada 25 inimese ravi. Lisaks käivad veel mitmekümne inimese ravid, mis algasid varem. Suur abivajadus on kulmineerunud juuni alguseks, fondi abitaotluste maht on mitmekordistunud - seni keskmiselt ühelt abitaotluselt päevas 2-3 abitaotluseni. Seetõttu oleme küsimuse ees: kas fond suudab jätkuvalt kindlustada hädavajaliku ravi kõikidele abivajajatele? Aitäh kõikidele, kes on juba meie püsitoetajad. Teisi kutsume üles fondi missioonile õla alla panema, sest väikseimgi annetus päästab kellegi elu,» sõnas fondi juhataja Toivo Tänavsuu.