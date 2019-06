Perearst: leetrid ees, teised vaktsiinvälditavad haigused järel

«Leetritesse haigestumine lööb pärast pikka head perioodi igal pool uusi rekordeid. Eestis tänavu 18. haigestunu, Ukrainas üle 52 000 haigestunu, Euroopas on leetreid raporteeritud 22 riigist. Kõrgeim haigestumine on Prantsusmaal, Bulgaarias, Rumeenias ja meie üleaedsetel Leedus, vaid viis riiki on praeguseks jäänud puutumata,» kirjutab perearst Piret Rospu oma blogis Sinu Terve Laps.

Lisaks on USA-s üle 1000 haigestunu ja ühendriikides on reaalne oht jääda ilma oma «leetrid elimineeritud» tiitlist. Aga ka sellised kohad, mis meist juba (inforuumi mõttes) päris kaugele jäävad: näiteks Austraalias, Filipiinidel, Tais ja Jaapanis löövad leetrid samamoodi uusi rekordeid, nendib Rospu. «Nagu dotsent Marje Oona «Radari» saates ütles: leetrid on oma ülinakkavuse tõttu nagu vaktsiinvälditavate nakkushaiguste kanaarilind, kes annab märku, kui vaktsineerimisega hõlmatus on langenud allapoole vajalikku karjaimmuunsuse taset. Leetrid ees, teised vaktsiinvälditavad haigused järel,» sõnas Rospu.

Vaadates, mida meedias teiste vaktsiinvälditavate kohta kirjutatakse, siis see pilt tema sõnul entusiasmiks just ülearu põhjust ei anna. Rospu toob välja, et punetiste puhang on praegu Jaapanis ja mullu mõned juhud ka Hispaanias. Mumpsi puhangutest on raporteeritud näiteks USA vanglasüsteemis (USA-s kokku tänavu üle 1000 haigestunu) ja Suurbritannia ülikoolides, kus on sadu haigestunuid ning mitukümmend kinnitatud juhtu. «Punetised ja mumps ise haigustena teab mis ohtlikud ei ole, aga punetised on raseduse ajal lootele väga ohtlikud ja mumpsi tüsistused on vastikud, olen ise näinud mumpsi põdemise tagajärjel viljatuks jäänud meest,» kirjutas arst.

Üksikuid difteeriasse haigestumise teateid tuleb üle maailma, kohtadest, kus seda haigust juba tükil ajal nähtud ei ole: Ukrainas, Kanadas, Indias, Tais, Malaisias. Jätkub ka juba varem alanud haiguse levik Haitil ja Venetsueelas. «Difteeria on meil praktiliselt unustatud haigus, mida ma ise ka pole kunagi näinud, aga kui olen haigusnähtudest rääkinud ja pilte näidanud oma loengutel näiteks pereõdedele, apteekritele või õpetajatele, on kuulajate nägudest ja reaktsioonidest näha selget õudu,» kirjutas Rospu.