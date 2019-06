Veredoonorluse päev: miks on kasulik olla regulaarne loovutaja?

Täisvere loovutuste vaheline minimaalne intervall on meestel 60 päeva ning naistel soovituslikult 90 päeva. Regulaarne vereandmine tagab igal vereloovutusel doonori tervise kontrolli ja tervisenäitajate jälgimise ning laboris teostatavate analüüside tulemuste dünaamilise hindamise. Regulaarsete doonorite tervisenäitajad on pideva kontrolli all, nende poolt loovutatud veri on maksimaalselt ohutu nakkustekitajate suhtes, mis on näiteks eeliseks doonorivere valikul lastele verekomponentide valmistamisel. Samuti on regulaarsed doonorid oodatud afereesiprotseduuridele trombotsüütide ja plasma annetamiseks.

Verekeskuse tootmisjuht-ülemarst Erna Saarniit kutsub regulaarselt verd loovutama. Saarniit lisab: «Regulaarselt verd loovutades suudame hoida verevarud stabiilsena, see annab meile kõigile turvatunde nii rahu kui kriiside ajal ning suudame päästa elusid aastaringselt.»

Kogunenud annetuskaartide abil teeb verekeskus mõned korrad aastas magusatest kingitustest koosnevad pakid vähekindlustatud perede lastele. Tänavuse veredoonorluse päeva eel viidi pakid Saue, Paldiski ja Saku valla 130 lapsele. Üha enam kasvab nende südamlike doonorite arv, kes teevad kahekordse heateo, päästes elusid ja jagades rõõmu vähekindlustatud perede lastele.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse meeskond tänab kõiki doonoreid, sest just teie kingite abivajajatele elu. Samuti olete eeskujuks ja teerajajaks.