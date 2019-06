Kuidas ära tunda haigust, mis tekib pea pooltel suitsetajatel?

Peamine kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse tunnus on köha.

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ehk KOK on haigus, mida iseloomustab kopsumahu järk-järguline vähenemine. KOKi peamine tekkepõhjus on suitsetamine, kuid see võib tekkida ka mittesuitsetajatel.