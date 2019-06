Kaotanud poja samale haigusele, mida põeb Annabel, korraldab Eesti naine tüdruku aitamiseks oksjoni

«Kuigi sellest on ainult kolm aastat möödas, siis tol ajal veel haigusele ravi puudus, tänaseks on välja töötatud ravim ja seepärast ka Annabelil suur, suur lootus täiesti terveks saada. Ravi puudumisel ei ela selle diagnoosiga lapsed rohkem kui üks-kaks aastat. Meie Johann lahkus, olles vaid aasta ja 23 päeva vana. Igatseme teda meeletult!» kirjutab naine Facebooki postituses.

Ta selgitab, et Johannile hakkas usin vanaema imearmsaid lasteriideid õmblema juba tema sünnist ja see kestab tänaseni. Seepärast tegutseb nende pere lasteriideid pakkuv asutus nime all Jonsu, mis tuleb Johanni nimest ja on tema mälestuseks.