Pardiralli kogus vähihaigete laste toetuseks üle veerand miljoni euro

«Meil on väga suur rõõm, et Pardiralli toetajate arv järjest kasvab. Üha enam leidub inimesi, kelle südames on soov teha head ja toetada nõrgemaid. Pardiralli on võimalus lahendada vähihaigete laste raskeid probleeme läbi meelelahutusliku positiivse emotsiooni, mida saab kogeda vaid korra aastas. Täname igat väiksemat ja suuremat toetajat,» ütles Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juhatuse liige Kaili Lellep.