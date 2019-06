Peaminister Ratas asub vähiravifondile annetusi koguma

«Vähiravifondi poole pöörduvad vähidiagnoosi saanud noored emad ja isad, kellel on kodus kasvatada alaealised lapsed, sageli väikelapsed. Raivo, Anneli, Valentina, Reeda, Erik, Ott, Natalja – ainuüksi viimastel kuudel abi palunud inimesed, kelle lapsed ei oskaks midagi igatseda rohkem kui seda, et issi või emme veel kestaksid. Tänavu on sellises olukorras iga viies abivajaja,» räägib Vähiravifondi «Kingitud elu» juhataja Toivo Tänavsuu.

«Et ravid on kallid ja haigekassa neid ei rahasta, kutsume ekstra just sel pidutsemise ja koosolemise jaaninädalal kõiki Eesti inimesi üles annetusega kindlustama, et lastel oleksid issid või emmed ka pärast seda, kui peret on tabanud ränk saatuselöök,» märkis Tänavsuu.