Selle vitamiini puudus võib kahjustada vanemaealiste liikumisvõimet

Uuringu läbi viinud teadlaste sõnul võib K-vitamiin mängida rolli vanemas eas toimuvas invaliidistumises. Senised uuringud on viidanud, et K-vitamiinil on seos liikumist piiravate haiguste tekkega nagu südame-veresoonkonna haigused ja osteoartriit.

Tegu on aga esimese teadustööga, mis vaadelnud seost K-vitamiini ja liikumispiirangute vahel otseselt. Liikumispiirangute all mõeldakse võimetust liikuda ühest kohast teise ilma kõrvalise abita. Mullu selgus ühes uuringus, et ligi 30 protsendil täiskasvanutest on piiratud liikumisvõime, peamisteks põhjusteks artriit, kopsuprobleemid ja muud kroonilised haigused.