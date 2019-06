Nipid, millega rämpstoitu ihkav aju üle kavaldada

Friikartulite lõhn või pitsa peal sulavad pepperonivorsti tükid – üks kõik, mis see ka poleks, on sinu meeled viinud aju hipokampuses asuvate mälestusteni ning liigutavad neid parasjagu töömällu. Heaolu kemikaalis dopamiin ja opioidid hakkavad kõditama tasule orienteeritud alasid ajus.

Nüüd astub mängu otsmikusagar. See piirkond tegeleb mälu, meelte ja praegusel hetkel toimuvate kogemustega ja teeb kindlaks, kui hea otsus võiks olla šokolaadi või krõpse süüa. Soov minevikus kogetud meeldivat kogemust korrata kasvab ja muutub füüsiliseks, käivitades autonoomse närvisüsteemi.

Kujuta ette, et ihaldatud sõõrik kukub räpasele põrandale. Sellise pildi kujutamine on näidanud ajuuuringutes, et dorsoletaarse prefrotaalse korteksi tegevus vähenes otsekohe.