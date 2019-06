Suurtehing erameditsiinis: Confido omandab laserravikeskuse Vitaclinika

Confido Meditsiinikeskuse juhataja Kadi Lamboti sõnul on Vitaclinika ost oluline samm ettevõtte teenuseportfelli laiendamisel, et pakkuda oma patsientidele aina laiapõhjalisemat arstiabi ja nõustamist. «Suure kogemusega Vitaclinika on Eestis omal alal tipptegija ning täiendab hästi Confido senist teenusevalikut meie jaoks uue valdkonnaga,» sõnas Lambot.