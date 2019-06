Poiss kukkus mänguhoos noa koljusse

Eli Gregg mängis laupäeval õues teiste lastega, kui ta ema Jimmy Russell kuulis teda valjult karjatamas. Alguses arvas naine, et poeg lihtsalt tembutab. Kohe selgus tegelik põhjus, kirjutab Inside Edition .

«Kui ta tuli uksest sisse, oli kõikjal veri ja tal oli tükk metalli näos kinni. See oli šokeeriv,» rääkis ema. «See oli kohene. Hüüatasin, issand jumal, kutsuge kiirabi! Asi on halb! Ma ei ole isegi kindel, kuidas sealt alates kõik kulges, aga, jah, see oli hirmus.»