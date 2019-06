Facebooki profiil võib reeta inimese haigusloo

Uues uuringus said teadlased inimeste Facebooki profiile analüüsides ennustada 21 erinevat meditsiinilist seisundit alates rasedusest kuni nahahaigusteni välja. Uuring leidis, et Facebooki postitused olid eriti kasulikud diabeedi ja vaimse tervise probleemide, näiteks ärevuse, depressiooni ja psühhoosi tuvastamisel. Uuring avaldatakse 19. juunil teadusajakirjas PLOS One, vahendab CNN.