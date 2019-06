Pelgulinna sünnitusmaja simulaatorbeebi sai 900 kandidaadi seast tähendusliku nime

«Otsisime simulaatorbeebile nime, mis sobiks nii tüdrukule kui poisile. Aare on kasutusel küll rohkem mehenimena, kuid samas on ju teada Are-nimeline naisterahvas eestlaste lemmikseriaalist «Õnne 13». Simulaatori puhul keskendume aga just selle nime tähendusele: iga laps on oma vanematele hindamatu aare ja suurim kingitus,» märkis Friedemann.