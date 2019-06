Enneolematu saavutus: teadlane lõi vähivastase ravimi

Kõnealust ühendit nimetatakse halikondriiniks ja selle lõi professor Yoshito Kishi Harvardi Ülikooli keemia ja keemilise bioloogia osakonnast, vahendab Medical News Today.

Halikondriin esineb looduslikult merikäsnas Halichondria okadai. Jaapanis resideerinud teadlaste meeskond avastas selle ühendi loomulikus olekus juba 33 aastat tagasi ja sellega koheselt tehtud katsetes selgus ka ühendi hävitav mõju hiirte vähirakkudele. Merikäsnadest on teadlased seda leidnud aga vaid väikestes kogustes.

Et uurida laialdaselt ühendi farmakoloogilisi omadusi, bioloogilist käitumist ning vähivastast mõju, vajasid teadlased suuremaid koguseid.

Sellest ajast alates on püütud sünteesida E7130 halikondriini molekuli, mille keeruka ülesehituse tõttu osutus ülesanne aga ülimalt raskeks. Selle sünteesimine on olnud USA vähiinstituudi pikaajaliseks prioriteediks.

Molekulil on 31 tsentrit, mis annavad tulemuseks umbes neli miljardit viisi, kuidas süntees võib valesti minna. Samuti mõjutas väikeste koguste sünteesimine raku mikrotuubulite moodustumist, need on aga raku jagunemiseks hädavajalikud.

Halikondriini tähtsus

Probleemiks on olnud teaduse seni veel liiga lühikesed käed, et ühendit täpselt ja piisavas koguses toota. Aasta aastalt on saadud eesmärgile lähemale. Ühendi lihtsustatud versioon võeti juba 2010. aastal kasutusele metastaseerunud rinnavähi ravis.