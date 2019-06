Ida-Tallinna Keskhaigla hakkab taastusravis kasutama virtuaalreaalsust

Uudse lähenemise eesmärgiks on inimesi aidata ja treenida pärast tõsise haiguse põdemist uuesti hakkama saama igapäevaste toimingutega. «Meie eesmärk on aidata ägeda haiguse, näiteks insuldi, läbipõdenud inimestel naasta igapäevaellu veelgi efektiivsemalt ja saada ise oma eluga nii hästi hakkama kui võimalik,» ütles ITK taastusravikliiniku juhataja dr Heidi Alasepp. «Astume haiglana uude ajastusse ja tehnoloogilisse arendusmaailma, et leida TalTechi inseneridega koos parimad võimalused, mis aitaks patsiente tulevikus veelgi tõhusamalt,» sõnas dr Alasepp.