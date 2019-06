Lasteterapeut annab nõu: kuidas valida lapsele trauma korral liikumisabivahend

Millal valida karkude asemel ratastool?

Trauma järgseks taastumiseks tasub lasteterapeudi sõnul mõelda ratastooli kasutamisele siis, kui haiget jalga ei tohi näiteks palju liigutada. «Tänapäeval on lastele olemas sobivate mõõtudega ratastoolid, kus vajadusel saab jala sirgelt jalatoele toetada,» märgib lasteterapeut. Ta lisab, et ajutiselt ratastooli kasutamine on mõnikord isegi lihtsam ja mugavam lahendus. «Tihti on aga vanemad need, kes ei soovi taastumise perioodiks lapsele ratastooli võtta, kuna see seostub nende jaoks sageli mõne keerulisema diagnoosiga. Samas on lapsed ise hea meelega valmis teistsugust sõiduriista katsetama.»

Terapeut selgitab, et oluline on valida just sobivate mõõtudega ratastool. «Õigetes mõõtmetes abivahendi kasutamine on oluline, isegi siis, kui seda tehakse vaid lühiajaliselt. Ratastool, mis on lapsele liiga lai, raskendab selle iseseisvat lükkamist ning koormab üleliigselt õlavöötme piirkonda,» selgitab Lõune. Ratastooli valima tulles oleks hea teada lapse istumislaiust ning tema pikkust ja kaalu. «Ratastooli kodus kasutades peaks jälgima, et see oleks ohutu. Ratastooli istudes ja sealt väljudes tuleb alati pidurid peale panna. Kindlasti tuleks meeles pidada, et ratastool on mõeldud üksi kasutamiseks ja teisi pereliikmeid sellega lisaks nö sõidutada ei ole ohutu,» toob terapeut välja.

Lasteterapeudi sõnul tuleks ratastooli valides mõelda ka abivahendi kasutamise võimalikele takistustele selles keskkonnas kus liigutakse. “Kindlasti tuleks läbi mõelda, millised piirangud on kodustes tingimustes - näiteks vaibad, uksepiidad ja muu seesugune - ning leida neile lahendus. Sageli kasutatakse mitut abivahendit, näiteks kodus liigutakse karkudega, aga koolis on kasutusel ratastool,” märgib terapeut ning lisab, et sellised olukorrad tuleb ennetavalt läbi mõelda.

Laste abivahendit on mõistlik üürida

Invaru lasteterapeudi sõnul on tasub lapse trauma puhul kargud või ratastool pigem üürida kui välja osta, sest abivahendi vajadus on lühiajaline. “Näiteks ratastooli ostmine on päris kulukas ja kui abivahendit vajatakse vaid ajutiselt, siis on kindlasti otstarbekam see üürida, sest peale traumast paranemist saab abivahendi tagasi tuua,” märgib terapeut. Kõik abivahendid läbivad enne üürimist Invaru töökojas hoolduse ja desinfitseerimise.

Kas trauma korral saab lapse abivahendile soodustust?

Kuigi on üldteada, et puudega lastele saab üürida abivahendit riikliku soodustusega, ei teata terapeudi sõnul sageli, et ka trauma korral on võimalik soetada lapsele abivahend soodustingimustel.

“Kui lapsel on trauma ning ta vajab liikumiseks näiteks ratastooli, siis soovitame küsida juba erakorralise meditsiini osakonnas ortopeedilt-traumatoloogilt tõend abivahendi vajaduse kohta. Kindlasti tasub meeles pidada, et laste traumade korral saab soodustust eriarsti tõendi, mitte perearsti tõendiga,” märgib terapeut.