Ajukasvaja osutus hoopis naise peas elutsevaks paelussiks

Ameeriklanna Rachel Palma parem käsi ei kuulanud enam sõna ja ta pillas asju pidevalt maha. Kõige rängemad sümptomid olid hallutsinatsioonid. Palma ei orienteerunud enam hästi ka ajas ja ruumis, vahendab CNN ebatavalist haiguslugu.

«Ma ei suutnud enam aru saada, et võti avab ust. Arvutiekraan näis täiesti teistsugune – peaaegu võõras,» ütleb 42-aastane Palma. Tema arusaamine argiasjadest ja sellele vastav käitumine olid lühikese aja jooksul oluliselt muutunud. Kui keegi küsis temalt pastakat, andis ta võtme.

Mõnikord olid naisel sümptomivabad päevad, aga igasuguse hoiatuseta probleemid naasid.

Naise sümptomid progresseerusid eelmise aasta alguses kiiresti ja ta külastas erakorralise meditsiini osakonda vähemalt kümnel korral. Kui arstid välistasid ajuverejooksu, saatsid nad ta kohe jälle koju. «Ehkki olin ohtlik iseendale ja ilmselt ka teistele, kirjutasid nad mu ikkagi välja,» räägib Palma. Talle öeldi, et kui tegu pole ajuverejooksuga, siis ei ole see ka erakorraline olukord.

Palma üldise tervisliku olukorraga tegelev arst tuvastas ajupiltidelt väikese kahtlase ala ja saatis ta edasi neurokirurgi juurde.

Doktor Jonathan Rasouli otsustas, et ajust oleks vaja võtta koeproov. Ta ütles patsiendile, et tegu on tõenäoliselt pahaloomulise kasvajaga, mis vajab ka pärast eemaldamist kiiritus- ja keemiaravi. Operatsioon usuti olevat riskantne, kuna kahtlane ala asus eesajus kõnekeskuse läheduses.

Kirurg tegi väikese sisselõike aju koesse ja nägi hästi kapseldunud, vutimuna meenutavat moodustist. See oli ka sama suur ja kõva.

«See ei ole ajukasvaja,» pobises kirurg.

Tohter selgitab, et enamik ajukasvajaid on väga pehmed, pudrutaolised ja neid pole kerge ümbritsevast koest eemaldada. Antud juhul polnud see nii.

Otsemaid viis kirurg eemaldatud kapsli mikroskoobi alla ja avas selle. Välja tuli pisike paeluss. Kirurg tõdeb, et USAs elades on peaaegu võimatu saada endale paelussi ajusse, ehkki aastas dokumenteeritakse ühendriikides ligi tuhat säärast juhtumit. Kui paelussi munad satuvad toidu või reostunud veega organismi, võivad need mõnel üliharval juhul sattuda ka ajusse.

Palma ei oska arvata, kuidas paelussibeebi ta organismi sai. Naine ei söö tooreid toite ega ole ka reisinud kaugetesse maadesse.

Palma on aga õnnelik, et operatsioon sai ette võetud, sest kui ussike oleks veel kasvanud ja ajus valla pääsenud, oleks see võinud põhjustada verejooksu ja surma.