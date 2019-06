Tartu Ülikooli viroloogid panustasid papilloomviiruse ravimi loomisesse

Kõige sagedamini emakakaela vähki põhjustavate HPV tüüpide vastu on olemas küll vaktsiinid, kuid paljude teiste viiruse tüüpide poolt põhjustatud haiguste ennetuseks ja raviks vaktsiinid ning ravimid puuduvad. Teadustöö väärtus seisnebki selles, et saadud teadmiste baasil on võimalik arendada ravimeid, mida saab kasutada just nende haiguste raviks, mida vaktsiinidega ennetada ei saa, ehk siis soolatüükad, kondüloomid, epiteelkudede kasvajad jt.