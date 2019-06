Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond ootab õppima enam kui 400 inimest

«Ootame meditsiiniteaduste valdkonda õppima häid ja motiveeritud üliõpilaskandidaate. Kandidaat peab olema väga heade teadmistega, sest meditsiiniteaduste valdkonna õppekavadele on igal aastal väga kõrge konkurss. Sisseastujal tasub teada, et õpingud meditsiiniteaduste valdkonnas ei ole kerged. Kuna õppeprotsess on pikk ja nõudlik, peavad tulevased üliõpilased olema väga motiveeritud ja sihikindlad,» rääkis meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan Anti Kalda.

Ta lisas: «Loodan väga, et meie õppekavadele kandideerivate inimeste jaoks on see kaalutletud otsus ning nad näevad end tulevikus panustamas Eesti tervishoiu- ja meditsiinivaldkonna arengusse ja parendamisse.»

Avaldusi ja dokumente saab esitada 4. juulini.

Kohad bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes

Arstiteadus 185

Hambaarstiteadus 32

Proviisor 40

Kohad bakalaureuseõppes

Füsioteraapia 45

Kehaline kasvatus ja sport 45

Kohad magistriõppes

Füsioteraapia 22

Kehaline kasvatus ja sport 20

Rahvatervishoid 15

Õendusteadus 15