Hambaarst selgitab, kuidas hoolitseda imiku suutervise eest

Neid käitumisjuhiseid järgides saad vältida oma lapse nakatumist kaariesepisikusse!

Tavaliselt hakkavad imikutel hambad lõikuma kuuendal elukuul. Enamasti ilmuvad kõigepealt nähtavale alumised lõikehambad ning lõikumine jätkub järgneva kolme aasta jooksul, kuni kõik 20 piimahammast on suus.

Imiku hambaid tuleks hooldama hakata kohe, kui esimesed piimahambad ilmunud on. «Oluline on algusest peale lapse suutervisele rõhku panna, last hambapesuga harjutada ja tema hammaste tervisel silma peal hoida. Kui lapsevanem märkab hammastel mingeid muutusi, tuleks kohe ka hambaarsti juurde minna. Hakates hammaste tervise eest juba imikueas hoolt kandma, on võimalik mitmeid hilisemaid probleeme ennetada,» kommenteerib Vald.

Paljud lapsevanemad ei tea endiselt, et vastsündinu suus puuduvad mikroobid, mis hambakaariest tekitavad – need saadakse enamasti vanematelt, kelle valede käitumisharjumuste tõttu mikroobid lapsele üle kanduvad. Mikroobid kanduvad üle näiteks siis kui vanem last suu peale musitab, tema lutti enda suus «puhastab» või tema lusikaga toitu maitseb. Samuti võib see juhtuda kui lapse hambahari vanemate omaga kokku puutub.

«Mikroobide ülekande vähendamiseks tuleb kasutada lapse toitmiseks ainult talle mõeldud toidunõusid ning puhastada lapse lutti vaid puhta veega. Täielikult mikroobide ülekandumist vältida ei saa, aga mida hiljem ja mida väiksemas koguses see juhtub, seda parem. Hammaste lõikumise ja kasvamise faasis on väga oluline, et happelist keskkonda armastavaid ja palju hapet tootvaid nö halbu mikroobe oleks lapse suus võimalikult vähe,» juhendab Vald.

Harjumustest mõjutab kaariese teket suurel määral ka toitumine. Parim toit imikule on rinnapiim. «Lisatoitu andes on oluline hoolitseda selle eest, et toit ei sisaldaks liigselt süsivesikuid – näiteks köögiviljapüreed sobivad paremini kui magusad puuviljapüreed. Hambaid aitab puhastada ka lonks puhast vett iga toidukorra lõpetuseks,» sõnab hambaarst.

Lisaks soovitas arst jälgida, et imiku söögikordade vahel oleksid pausid, mille ajal hambakude saaks taastuda. «Söögipause peaks tasapidi pikendama ning kui laps on saanud aastaseks, peaks proovima öisest toitmisest loobuda. Samuti tuleks jälgida, et magavale lapsele ei jääks lutipudel suhu,» ütleb Vald.

Pesema tuleks hambaid hakata niipea, kui esimesed hambad on lõikunud. Esialgu võib imiku hammaste puhastamiseks kasutada spetsiaalset näpuharja, mida saab osta apteegist. «Spetsiaalse näpuharjaga on imiku hammastele lihtsam ligi pääseda kui tavalise hambaharjaga. Kasutada võib ka sõrme ümber keeratud marlilappi,» juhendab Vald.

Hambapastat ei ole alguses kasutada vaja, kuid soovi korral võib kasutada spetsiaalset imikute hambapesugeeli, mis on ette nähtud kasutamiseks vanuses 0‒3 aastat. Oluline on pesuvahendit õigesti doseerida – harjased tuleb pastaga ainult kergelt kokku määrida.

Nagu ka täiskasvanute puhul, tuleks imikute hambaid pesta kaks korda päevas. «Hambapesu tuleks planeerida ajale, mil beebi on rõõmus ja rahulik – nii tekib sellest meeldiv rutiin. Laps võib puhastamise ajal olla pikali või püsti, oluline on, et nii lapsel kui ka puhastajal on mugav ja hea olla,» ütleb doktor.

Kui laps on hambapesu ajal viril, tasub proovida see tegevus lapse jaoks huvitavaks ja mänguliseks muuta. Doktor Vald soovitab lapse tähelepanu hambapesult kõrvale juhtida näiteks laulmise või häälte tegemisega. Lisaks võib lapsele kätte anda mõne mänguasja, millega ta pesemise ajal tegeleda saab.