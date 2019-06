Regionaalhaigla võtab kasutusele uue põlvkonna reanimobiilid

Regionaalhaigla soetas riigihankega kaks uut reanimobiili, uued sõidukid on C- tüüpi ja toodetud käesoleval aastal. Autod on eriotstarbeliseks ümber ehitatud firmas Silwi Autoehituse AS.

Reanimobiiliosakonna juhataja dr Andrus Remmelgase sõnul on tegemist uue põlvkonna reanimobiilidega, mis on ergonoomilisemad ja varustatud võrreldes eelmistega veelgi moodsama tehnoloogiaga. «Nii nagu reanimobiilid ise on uued, on lisaks ka aparatuuri uuendatud. Senisega võrreldes on autodes lisaks portatiivne ultraheliaparaat, mis võimaldab juba haiglaeelses olukorras patsiendi seisundit senisest paremini hinnata ja videolarüngoskoop, mis aitab vajadusel paremini hingamisteed kontrolli alla saada,» ütles Remmelgas.