Millal vajab jalahaavand erakorralist abi?

Kiire on jalahaavandi ja gangreeni puhul siis, kui tekkinud on kõrged palavikud või väljakannatamatu valu.

Pühade ajal kohtutakse tavaliselt oma vanemate sugulastega ning on täiesti võimalik, et vanal inimesel on mure, mida ta nooremale usaldab - jalale on tekkinud haavand või varvas on mustaks läinud. Veresoonte kirurg seltab, mida sellisel juhul teha?