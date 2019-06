Selline töökorraldus võib panna tervise tõsiselt ohtu

Uuringut juhtinud Alexis Descatha sõnas, et seos kümme aastat pikalt töötamise ja insuldi vahel oli tugevam alla 50-aastastel. See oli tema sõnul ootamatu tulemus ning vajab edasist uurimist. Uuring vaatas aga pigem statistikat, kui selle taga olevaid põhjuseid. Teised uuringud on leidnud näiteks, et inimesed, kellel on oma ettevõte või on juhtival positsioonil, ei ole pikkade töötundide poolt nii palju mõjutatud. Vastupidiselt kahjustavad tervist ebaregulaarsed vahetused ja öötöö ning tööga seotud stress.