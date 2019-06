Arstitudengitel on tihe rebimine uroloogia ja lõualuukirurgia õppesse

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna residentuuriprodekaan Urmas Lepner avaldas heameelt, et nii paljud inimesed soovivad jätkata enese täiendamist residentuuris. «Tänavune konkurss on tihe. Väga paljudel kandidaatidel on sarnaselt kõrge keskmine hinne ning motivatsioon saada eriarstiks,» rääkis Lepner, lisades, et kuna kohtade arv residentuuriprogrammidel on piiratud, määrab koha saamise sisseastumiseksami tulemus. Residentuuri sisseastumiseksamid toimuvad 25. juunist 2. juulini.