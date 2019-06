Kuhu pöörduda pühade ajal Tallinnas arstiabi saamiseks?

Tallinna Hambapolikliiniku (Toompuiestee 4) esmaabi vastuvõtt on laupäeval, 22. juunil avatud kell 9-15ni, pühapäeval, 23. juunil ja esmaspäeval, 24. juunil kella 9-14ni. Esmaabi osutavad valvearst ja hambakirurg. Töötab röntgenikabinet.

AS Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Tallinna Lastehaigla ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonnad töötavad ööpäevaringselt.

Spetsialistid aga toonitavad, et peamine tervisehoidja pühade ajal on kaine mõistus ja piiri pidamine. Purjus sõpra vette ei tohi lasta, rooli ka mitte. Üle lõkke pole mõtet hüpata, see võib kurvalt lõppeda.