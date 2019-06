7 arsti soovitust, kuidas vältida päikesest tekkivaid nahakahjustusi

Et saada aru päikese mõjust nahale, tuleb mõista UV-kiirguse ohte ning seda, et UV-kiirgus jaguneb kolmeks. UVC-kiired, mis on kõige ohtlikumad, ei jõua tänu osoonikihile maapinnani. UVB-kiired (B nagu Burning - ingl põletus) põhjustavad naha põletust ning ulatuvad pindmistesse nahakihtidesse. UVA-kiired (A nagu Aging - ingl vananemine) läbivad pilvi ja aknaklaase ning tekitavad nahas sügavama kahjustuse.

Esimesed päikesekaitsekreemid jõudsid turule teise maailmasõja ajal, kui otsiti vahendeid troopilistes piirkondades teenivate sõjaväelaste naha kaitseks. Esimeste kreemide probleem oli see, et need kaitsesid vaid UVB-kiirte vastu. See tähendas, et päikesepõletust küll ei tekkinud ja inimesed said olla kauem päikese käes, kuid nad said palju suurema doosi UVA-kiirgust. UVA-kiirgus tekitab aga nahakasvajaid samamoodi nagu UVB-kiirgus. Arvatavasti pärineb sealt ka müüt, et päikesekaitsekreemid põhjustavad nahakasvajaid.