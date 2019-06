Pisikul ja pisikul on vahe: liiga puhas keskkond ei vähenda siiski lapse immuunsust

Briti kuninglik rahvatervise organisatsioon sõnas, et üldsus mõistab valesti hügieenihüpoteesi, mille järgi allergiad tulevad liiga puhtast keskkonnast, kus on tapetud kõik pisikud, mis võiksid immuunsüsteemi vastupidavamaks teha, vahendab The Guardian.

Osa hügieenihüpoteesist on endiselt tõsi. Väljas muda sees mängimine teeb lastele teeb lastele head ning niiviisi puutub nende immuunsüsteem kokku heade bakteritega. Samas on oluline, et lapsed peseksid enne sööki ja peale toaletis käimist käsi. Raporti kirjutanud hügieeni ja troopilise meditsiini professor Sally Bloomfield sõnas, et tegu on kahte tüüpi bakteritega ning inimesed ei tee neil ilmtingimata vahet.

Kaks inimest viiest arvas vääralt, et peale väljas mängimist levitavad lapsed mustade kätega pisikuid. Väljas möllamine ja loomadega mängimine on aga vastupidava immuunsüsteemi ehitamiseks oluline. Sellegipoolest on puhtus endiselt tähtsal kohal toiduvalmistamise ning söömise juures.

Ajal, mil antibiootikumide resistentsus kasvab, on infektsioonide peatamine veelgi olulisem. Üks neljast inimesest saab aastas soolestikuinfektsiooni, täiskasvanud haigestuvad 4–6 korda viirushaigustesse ning lapsed külmetavad 6–8 korda. Uuringus nõustus 23 protsenti 2000 inimesest, et kodune hügieen ei ole oluline, sest lapsed peavad tugeva immuunsuse jaoks pisikutega kokku puutuma. Mehed olid sellel arvamusel enam kui naised ning uskusid peaaegu kaks korda rohkem, et peale toaletis käimist või toore liha käitlemist ei pea käsi pesema.