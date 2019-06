Ratastoolis olnud Kevin võib heategijate abiga hakata kõndima

Enneaegsena sündinud Kevinil on sünnitrauma tagajärjel diagnoositud PCI ehk laste tserebraalparalüüs. Seoses jalgade spastilise halvatusega on poisil liikumisprobleemid. Täna kõnnib Kevin harkkarkude abil, kuid veel kolm aastat tagasi ei liikunud ta iseseisvalt üldse ja oli ratastoolis. Sügisel on Kevinit ees ootamas ka operatsioon, mis pikas plaanis parandab lapse liikumisvõimet.