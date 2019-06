Pearinglus: mis see tegelikult on ja kuidas tekib?

Vertiigo on pearingluse tüüp, mille korral näib ümbrus pöörlevat. Vertiigo ei ole diagnoos, vaid aistingu kirjeldus. «Vertiigoga võivad kaasneda iiveldus ja oksendamine, tasakaaluhäired, mõndadel juhtudel ka silmade rütmiline tõmblev liikumine. Inimene võib tunda iga haigushoo ajal samu sümptomeid, kuid need võivad hooti ka erineda. Ühe hoo ajal on sümptomid tavaliselt ühetüübilised,» selgitab Saadi.

Selleks, et leevendada peapöörituse sümptomeid ja vähendada episoodide arvu, soovitab Saadi proovida järgmisi võtteid: «Võimalusel minge haigushoo ajal pimedasse jahedasse vaiksesse tuppa. Istuge kohe, kui hakkate pearinglust tundma, ja vältige järske pea liigutusi. Kui ärkate öösel pearingluse tõttu, pange tuli põlema, et vältida kukkumisi või muid traumasid. Tõuske toolilt või voodist rahulikult, vajadusel istuge mõnda aega enne püsti tõusmist. Proovige lõõgastuda - ärevus ja pinge võib soodustada pearingluse teket ja tugevnemist. Kui tunnete kukkumisohtu, kasutage vajadusel käimiskeppi. Ka kõrgema padjaga magamisest võib abi olla.»

Perearsti sõnul on võimalik pearinglust vältida paarist toimetusest loobumisel. «Ma ei soovita kummarduda, et võtta maast asju. Selle asemel tuleb algul kükitada ja selles asendis asjad maast üles korjata. Hoiduge ka kaela üle sirutamisest näiteks kõrgelt riiulilt asju võttes.»

Kuid mille järgi valida, kas murega peaks pöörduma perearsti või erakorralise meditsiini poole? «Perearsti poole tuleb pöörduda, kui pearinglus ei lähe ise üle või kaasnevad lisasümptomid nagu nõrkus, peavalu, iiveldus või oksendamine. Kiirabi kutsuda või EMOsse pöörduda tuleb siis, kui pearinglusega kaasnevad sümptomid on tugevamad. Nendeks on tugev nõrkus, korduv oksendamine, mis ei too leevendust, tugev peavalu, jäsemete nõrkus, tundlikkuse häired jäsemetes või muus kehaosas, nägemishäire, kuulmishäire, palavik. Kindlasti andke kellelegi lähedastest või kolleegidest teada, et teil on selline probleem. Nii saab keegi vajadusel teile appi tulla näiteks kiirabi kutsudes,» annab Saadi nõu.