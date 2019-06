Vähki surnud tüdruku ema käis ise tütre koolilõpupeol

Vaatamata kemo – ja prootonkiirte teraapiale teadis Sarah, et tütart pole võimalik haigusest terveks ravida, kirjutab Wales Online . «Hakkasin planeerima ta matust. Tahtsin väärtustada iga ühist hetke temaga, aga valmistasin end ette. Ma ei tahtnud olla suures šokis. Me ei teadnud, kaua aega talle on jäänud,» räägib Sarah.

«See on mälestus, mida pean igavesti kalliks. See mälestus hoiab mind püsti. Kuna tema naeratas läbi kõige. Pean samuti lihtsalt edasi naeratama.»

«Teades, et mu väike tüdruk oleks pidanud seal olema, see on au.» Sarah tõdes, et ehkki üritusel osalemine oli veidi valus, oli tal tunne, et on väga oodatud.