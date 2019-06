Uno Silberg: hormoonsüsteemi häirivate kemikaalide kasutus on vaja EL-s selgemalt reguleerida

Arvamuses viidatakse, et alates 1999. aastast on leitud üha rohkem teaduslikke tõendeid, mis osutavad seosele endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalidega kokkupuutumise ning inimeste haiguste või elusloodusele tekkiva kahjuliku mõju vahel. Uuringutel on selgunud, et mõni hormoonsüsteemi häiriv kemikaal võib kahjustada ainevahetust, kasvu, und ja isegi meeleolu. Need ained, mida nimetatakse endokriinfunktsiooni kahjustavateks kemikaalideks, on enamasti tehislikud ning neid leidub näiteks pestitsiidides, metallides, lisaainetes või saasteainetena toiduainetes ja kosmeetikatoodetes.