Milles peitub maailma terveimate südametega hõimuliikmete saladus?

Boliivias elavaid Tsimane hõimu liikmeid vaadelnud Lanceti uuring leidis, et 80-aastase tsimane süda on sama terve kui keskmise 50-aastase ameeriklase oma. CNNi korrespondent arst Sanjay Gupta käis Boliivias elavaid tsimanesid uurimas, et mõista, kuidas neil ei leitud peaaegu mingeid südamehaiguse märke.

Tsimaned elavad jõekallastel väikestes laiendatud peregruppides, mis koosnevad umbes 60 inimesest. Gupta elas koos hõimuliikmetega ja keskendus kolmele peamisele faktorile, mis võiks nende südame hea tervise taga olla: toitumine, aktiivsus ja puhkus.

Peamiselt toitutakse süsivesikutest

Taimed, nagu jahubanaanid, maniokk, riis ja mais moodustavad peaaegu 70 protsenti toidust, ülejäänud 30 protsenti jaotub võrdselt rasva ja valgu vahel. Sealne toit on töötlemata ja rafineerimata, ei sisalda suhkruid ega soola. Nende toidus on keskmiselt kaks korda rohkem kiudaineid kui keskmises ameerika dieedis, palju mikrotoitaineid, seleeni, kaaliumit ja magneesiumit. Samuti õpis arst tsimanedega aega veetes, et vahelduv paastumine on nende kultuuri osa, seda just toidupuuduse tõttu.

Peaaegu terve ärkveloleku aja tsimaned kas kõnnivad või seisavad. Keskmiselt tehakse 17 000 sammu päevas. Kuigi pidevalt arutletakse selle üle, milline treening on parim, siis maailma terveimate südametega inimesed on pidevalt aktiivsed, kuid mitte äärmuslikult.

Tsimanede puhkeaeg käib täielikult valguse järgi. Kui päike hilisõhtul loojub, lähevad inimesed oma hüttidesse ja umbes tunniga kostub Gupta sõnul tervest laagrist norskamist. Tema hinnangul jäävad inimesed ilma ekraanideta varakult ja sügavalt magama. Umbes üheksa tunni pärast kireb kukk ja algab uus päev täis küttimist, korilust ja jalgpallimängu. Hõimul on tugev sotsiaalne sidusus: naerdakse, jutustatakse ja jagatakse muljeid. Pole kahtlustki, et sotsialiseerumine ja üksilduse vältimine on südamehaiguste eest kaitsva toimega.