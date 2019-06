TÜ teadlased: vähesed Eesti lapsed liiguvad nii palju, et sellel oleks soodne mõju tervisele

Regulaarsete trennide kõrval on vähe argiliikumist ja palju istumist. Kui lapseeas ei suudeta tekitada huvi liikumise ja spordi vastu, on vähetõenäoline, et lapsest kujuneb kehaliselt aktiivne täiskasvanu.

Laste liikumisvajadus on suurem kui täiskasvanutel. Nad võiksid liikuda kahe kolmandiku võrra rohkem kui täiskasvanud ning teha päevas umbes 15 000–17 000 sammu. Maailma Terviseorganisatsiooni soovitus on, et laps peaks iga päev aktiivselt liikuma vähemalt tund aega, ja aktiivne liikumine tähendab, et see peab ajama hingeldama või higistama. Paljud riigid on aga oma liikumissoovitustes läinud veel kaugemale. Ühe kohandatud soovituse järgi võiksid lapsed iga päev aktiivse tegevusega hõivatud olla hoopis 90 minutit. Samal ajal on oluline ka vähendada istuvat aega.

Tartu Ülikoolis ja Tervise Arengu Instituudis tehtud uuringud aga näitavad, et Eesti lapsed ei liigu aktiivselt isegi seda ühte tundi. Vaid 20 protsenti 6–17-aastastest lastest liigub päevas nii palju, et liikumisel oleks tervisele positiivne mõju. Suurim mure on aga 20 protsendi lastega, kes ei liigu mitte ühelgi päeval nädalas piisavalt.

Kull ja Mäestu leiavad, et oleme selgelt jõudnud istuvasse ajastusse, kus peab üha enam teadlikult arendama laste kehalist kirjaoskust. Mõiste «kehaline kirjaoskus» taga seisavad näiteks nii liikumisega tegelemise motivatsioon kui ka kehaliselt aktiivse elu väärtustamine. Selle alla kuuluvad ka mitmesugused liikumis- ning vahendite käsitlemise oskused, mida rakendatakse erisugustes keskkondades – näiteks ka lumes ja vees – ning mis loovad aluse nii edasiseks aktiivseks eluviisiks kui ka sportlike tulemuste saavutamiseks.

Selles valguses peab laiemalt vaatama ka Maailma Terviseorganisatsiooni seatud normi. Tartu Ülikoolis tehtud uuringud näitavad, et kuigi iga teine Eesti laps käib trennis, ei taga see piisavat liikumisaktiivsust. Seega on petlik arvata, et kui laps käib kaks-kolm korda nädalas trennis, siis sellest piisab. Igas päevas peab olema veel argiliikumist. Arusaam, et pärast trenni võiks laps taas tubane olla, istuda ja magada, on väär. Kui istuvat aega koguneb väga palju, hakkab see lõpuks tervisele kahjulikku mõju avaldama.

Kriitiline aeg liikumisaktiivsuse kujundamiseks

Kodu on lapse mina- ja liikumispildi kujundaja, kodust saab laps nii kasvatuse kui ka väärtushinnangud eluks. Seal võiks lapsel olla kõik võimalused liikumiseks ja ka vanemad peaksid suhtuma liikumisse soosivalt, mitte arvama, et vaikne laps on hea laps.

Kui laps ei ole tundlikul arenguperioodil – lasteaias ja kooli esimestes klassides – saanud kätte oma põhiliikumisoskusi, siis on vähetõenäoline, et temast kujuneb kehaliselt aktiivne ning sportimist väärtustav täiskasvanu.

Kuidas saavad mõjutada kool ja keskkond