Avastus: selles eas põetud viirused muudavad sclerosis multiplex`i ees kaitsetumaks

Hulgiskleroos on kõige sagedasem neuroloogiline autoimmuunne seisund noorte täiskasvanute seas kogu maailmas. Haigus võib põhjustada väsimuse kõrval probleeme liikumise, tasakaalu, koordinatsiooni, kehatundlikkuse ja isegi nägemisega, vahendab Medical News Today .

Teadlased toetavad teooriat tõenditega, mis on saadud sclerosis multiplex`i hiiremudelite uuringust, ja nad teatasid oma tulemustest ajakirjas Science Translational Medicine.

«Lapsepõlves põetud mööduvad infektsioonid võivad teatud tingimustel jätta ajus paikse põletikulise jälje,» selgitab uuringu kaasautor Doron Merkler, kes on UNIGE arstiteaduskonna patoloogia ja immunoloogia osakonna dotsent. Ta lisab, et see võib olla oluliseks teguriks haiguse tekkel.