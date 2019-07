Eesnäärmevähi patsientidele paraneb vähiravi kättesaadavus

Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloog-ülemarsti Helis Pokkeri sõnul on Eestis kirurgiline- ja kiiritusravi kättesaadavad kõigile eesnäärmevähiga patsientidele. Samas tõdeb arst, et võrreldes teiste EU riikidega on seni olnud mahajäämus kaasaegsete ravimite kättesaadavusega eesnäärmevähi hilisemas etapis, kui haigus on levinud algkoldest kaugemale. «Eesti Haigekassa on küll viimasel kümnendil rahastanud eesnäärmevähki põdevatele patsientidele mitmeid uusi ravimeid, ent seni oli katmata keemiaravi eelne ravivalik. Kui esmase valiku hormoonravi enam ei toiminud, oli metastaatilise eesnäärmevähi patsientide ainus variant alustada olulistelt tõsisemate kõrvaltoimetega keemiaraviga. Samas soovitavad mitmed rahvusvahelised ravijuhised kasutada enne keemiaravi uue põlvkonna hormoonravi, kui haiguse vorm ja levik ei nõua kohest keemiaravi rakendamist,» selgitas arst.

Hormoonravi on võrreldes keemiaraviga kõrvaltoimete osas leebem, mistõttu on see patsientidele kergemini talutav. «Tänu sellele ravimile on võimalik hoida patsientide elukvaliteeti pikemat aega paremal tasemel ning haigel on võimalus jätkata oma tavapärast elu,» selgitas doktor Pokker.

Arsti sõnul on tegemist olulise sammuga Eesti eesnäärmevähiga patsientide ravis. «Toimeaine abirateroonatsetaat efektiivsus ja ohutus on tõestatud metastaatilise eesnäärmevähiga patsientide puhul, kelle haigus on muutunud hormoonravile allumatuks. Metastaatiline eesnäärmekasvaja on kaugelearenenud pahaloomuline kasvaja, mille tervendava eesmärgiga ravi ei ole enam võimalik, kuid tänu ravimile aeglustub oluliselt haiguse süvenemine, patsient elab kauem ja parema elukvaliteediga,» kinnitas arst.

Haigekassa ravimispetsialisti Kärt Veliste selgituste kohaselt on järgnevatel aastatel Zytigast abi täiendavalt 100–190 eesnäärmevähiga patsiendile aastas. Ravikindlustusele tähendab see aastas kuni 1,7 miljoni euro suurust kulu.

Ravimi Zytiga väljakirjutamise õigus on uroloogil ja onkoloogil. Alates 1. juulist võib ravimit haigekassa soodustustega kasutada eesnäärmevähki põdevate patsientide raviks, kelle kasvaja on eesnäärmest levinud ka teistesse kehaosadesse ega ravile, kuid kellel haiguse sümptomeid on alles vähesel määral ja kes ei vaja veel keemiaravi.