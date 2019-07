Vähiravifondi õpetlik juhtum: naine soovis annetusraha võitluseks haigusega, mida pole olemas

19. juunil postitati Facebooki üleskutse, kus paluti abi 25-aastase naise Maarja vähiravi toetuseks. Lakoonilises postituses, mis on tänaseks Facebookist kustutatud, väideti et Maarja on võidelnud vähiga kolm aastat (diagnoos: emakaarteri vähk, kõhuarteri vähk) ning vajab 800 eurot «keemiaravi eelravi» tarvis, mida tal töövõimetuspensionärina pole kusagilt endal võtta, kirjutab vähiravifond.