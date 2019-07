Selle aine üleküllus toidus võib tekitada põletikulisi nahahaigusi

Raud on ülimalt oluline mineraalaine – kõik inimese rakud sisaldavad seda. 70 protsenti kehas olevast rauast esineb punastes vererakkudes. Raud mängib peamist rolli hemoglobiini tootmisel – see on keerukas valk, mis kannab hapnikku kopsudest ülejäänud kehasse, vahendab Medical News Today.

Raud aitab vähendada väsimust, toetab immuunsüsteemi, tugevdab lihaseid ja ennetab kehvveresust. Viimase korral ei ringle kehas piisavalt terveid vererakke, mis suudaksid tagada keha hapnikuga varustatuse. Aneemia sümptomiteks on väsimus, nõrkus, õhupuudus, pearinglus. Kui aneemia jääb ravimata, võivad sellest tekkida südame – ja maksaprobleemid, diabeet ja rasedusaegsed hädad, sealhulgas loote aeglasem areng.

Nüüd selgitati uuringus välja, kuidas mõjutavad keha liiga madal ja kõrge rauasisaldus veres. Raua rolli analüüsiti 900 erineva terviseprobleemi korral, kasutades 500 000 inimese geneetilisi ja kliinilisi andmeid Ühendkuningriikide biopangast.

Seos leiti kõrge rauasisalduse ja madala kolesteroolitaseme vahel, mis võib aidata ennetada südame-veresoonkonna haigusi.

Kõrge rauasisalduse negatiivset mõju pole aga eriti uuritud, kuid on andmeid, et see võib ajendada maksa – ja südameprobleeme ja mõnikord isegi diabeeti.

Eelnevad uurimused on näidanud, et raud on oluline toitaine bakterite kasvamiseks ja ellujäämiseks.