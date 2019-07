Karelli kiirabi: info kiirabi visiidist peab perearstini jõudma

Karelli kiirabi juhatuse liikme Lenne Rätsepa sõnul on kuuekuulise pilootprojekti eesmärk välja selgitada, kas ja millist infot perearstid üldse kiirabilt vajavad. Kui selgub, et perearstide jaoks on tegu infomüraga, siis tuleks Rätsepa sõnul määrus tühistada, kiirabi peab aga teavitamist vajalikuks, sest tihti suunavad nad patsiente perearsti jutule, kuid haiged seda ei tee või jätavad tohtrile ütlemata, et kutsusid kiirabi.