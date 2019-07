Salapärane surm Kariibidel: haige mees suri pärast lennukist välja viskamist

Kariibi saarest on viimastel kuudel üle käinud salapäraste surmade laine, kirjutab Daily News.

Adkins reisis kahe nädala eest tütre seltsis Punta Cana`sse, et visata pilk peale kinnisvarale. Tütar Mia Adkind naasis varem. Isa üritas pühapäeval samuti kodumaale tagasi sõita, ent lennukis hakkas tal higi voolama ja ta oksendas tualetis. Ta tütar ütleb, et isa jäi lennukis «super haigeks». Lennuk ei olnud veel õhku tõusnud ja pereliikmete sõnul «visati ta lennukist välja».

Adkinsi vanem vend ütles, et Khalid viidi haiglasse, kus avastati, et neerud on üles öelnud. Pereliikmed ei tea aga, mis tervisekriisi põhjustas ja selle tuvastamiseks lahatakse Dominikaani Vabariigis ta surnukeha.