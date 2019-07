Arst vastab: miks tekib akne ja kuidas seda ravida?

Akne on nahahaigus, mis tekib siis, kui surnud naharakud ja rasunäärmete eritis ummistavad juukse- ja karvafolliikuleid ning nahapoore. Sellest tekkinud rasukorgid ehk komedoonid jagunevad järgmisteks: avatud komedoonid ehk mustpead, kinnised komedoonid ehk valged komedoonid ja juba «valmis» mädase sisuga vistrikud ehk pustulid. Vistrikud tekivad tavaliselt näole, otsaesisele, rinnale, selja ja õlgadele, sest neil piirkondadel on kõige rohkem rasunäärmeid. Akne on kõige sagedasem teismeliste seas.

Saadaval on efektiivseid ravimeetodeid, kuid akne võib olla püsiv ja ravile halvasti alluv.

Millal minna arsti juurde?

Kui kosmeetilistest vahenditest teie ei tunne olulist kasu, siis on õige aeg pöörduda oma perearsti poole. Perearst on piisavalt pädev, et tegeleda akne põhjuste diagnoosimisega ja selle raviga alustada. Vajadusel suunab perearst patsiendi nahaarsti vastuvõtule.

Paljudel naistel võib akne püsida aastakümneid, selle juures võib nahapõletik ägeneda umbes nädal enne menstruatsiooni. Seda tüüpi aknet ravitakse edukalt beebipillidega.

Vanematel täiskasvanutel võib äkilise raskekujulise akne teke tähendada haigust, mis vajab kindlasti erinevaid lisauuringuid.

Aknet põhjustavad neli põhilist tegurit: liigne rasunäärmete töö, karvafolliikulite ja nahapooride ummistumine rasu ning surnud naharakkude poolt, bakterid nahal ja androgeenide ehk meessuguhormoonide liigne aktiivsus.

Akne tekke puhul on mängus ka palju erinevaid soodustavaid tegureid. Selle teket või süvenemist võivad põhjustada hormoonide taseme muutused, selliste ravimite kasutamine, mis sisaldavad androgeene või nende tootmist ja ka inimese valikud toidulaual leiduva osas mängivad suurt rolli. Erinevad uuringud näitavad, et teatud toiduained, näiteks piima ja süsivesikuid sisaldavad toiduained, võivad akne tekkimist soodustada. Lisaks eelnevale võib akne progresseerumist soodustada ka stress.

Tihti arvatakse, et akne võib tekkida rasvase toidu tarbimisel, ebapiisava hügieeni tulemusel või sobimatu kosmeetika kasutamisel. See tõele ei vasta. Naha seisund võib näiteks liiga tihti puhastades veelgi halveneda.

Akne puhul mängib rolli ka palju erinevaid riskitegureid. Esimene neist on kindlasti vanus - akne on just teismeliste hulgas enim levinud probleem. Teiseks, hormonaalsed muutused. Kolmandaks riskiteguriks tooksin välja geneetika - kui mõlemal vanemal on akne olnud, siis kannatab selle all suure tõenäosusega ka nende järglane. Ka hõõrumine ja pidev surve nahale võib aknet esile kutsuda. Näiteks mobiiltelefonid, pidev kiivri või seljakoti kandmine. Viimasena tooksin välja veel stressi, mis küll ise aknet ei põhjusta, aga soodustab tihti probleemi progresseerumist.

Kuidas aknet ravida?

Lisaks nahahooldusele tavaliste kosmeetiliste vahenditega võib teie arst määrata retseptiravimi. Tavaliselt ilmneb selle mõju nelja kuni kaheksa nädala möödudes, kuid tõsisematel juhtudel võib paranemine võtta aega lausa aasta või isegi kauem. Kõige tavalisemad akne vastased retseptiravimid on retinoidid ja retinoidi-taolised ravimid. Need on kreemid, geelid ja vedelikud. Retinoidid pärinevad A-vitamiinist ja võivad sisaldada tretinoiini ja adapaleeni. Akne raviks kasutatakse veel antibiootikume. Antibiootikumide resistentsuse tekke tõenäosuse vähendamiseks kombineeritakse antibiootikume sageli bensoüülperoksiidiga. Salitsüülhape ja aselaiinhape on samuti akne ravil olulisel kohal. Nagu eelnevalt mainitud, kirjutatakse üsna tihti akne raviks välja ka beebipille. Raskematel juhtudel kirjutatakse välja isotretinoiin, mis on väga efektiivne, aga omab palju erinevaid kõrvalmõjusid.