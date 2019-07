Nendele terviseorganisatsioonidele annetamine teeb enim head

Effectivealtruism.org kirjutab, et sageli eelistatakse annetada südamelähedase probleemi lahendamisse. Kui meile on lähedane näiteks vähk, siis on tõenäoline, et see on südamelähedane ka teistele meie sarnastele. Arvestades, et enamik heategevuslikke sekkumisi pole eriti suure mõjuga, on tõenäoline, et suuname oma tähelepanu vähem olulisele probleemile. Kaaludes hoolikalt rohkem variante on suurem tõenäosus rohkem head teha. Maailmas on palju probleeme, mille lahendamisel peame prioriteete seadma. Tõhus altruist küsib, kuidas luua suurimat võimalikku muutust ning lähtub vastamisel kvaliteetsetest tõenditest ja läbimõeldud arutelust.