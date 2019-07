Sotsiaalse suhtluse tase võib aidata ennustada vaimsete võimete langust

Iga osaleja täitis küsimustiku, millega hinnati nende sotsiaalse suhtluse taset - kohtumisi pere ja sõpradega, religioosseid tegevusi ja vabatahtlikku tööd. Uurijad mõõtsid ka amüloid-beeta valgu taset iga osaleja ajus. Kõrge amüloid-beeta tase on märk Alzheimeri tõvest. Kuigi varasemalt on juba leitud seoseid sotsiaalse kaasatuse ja kognitiivsete võimete languse vahel, pole vaadatud neid kahte ühes amüloid-beeta valgu tasemega ajus.

Uurijad leidsid ka, et need, kellel olid uuringu alguses madalamad kognitiivsed võimed, muutusid kolme aasta jooksul vähem sotsiaalselt aktiivseks, kuid see polnud huvitaval kombel seotud amüloid-beeta tasemega ajus.