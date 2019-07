Avastati uus moodus Parkinsoni tõve ravimiseks

Kui alfa-sünukleiini valgud kuhjuvad ajus, kleepuvad need kokku ja muutuvad väga ohtlikuks, kuna takistavad neuronaalsetes võrgustikes info liikumist. End valesti «kokku pakkinud» valgud võivad ka läbistada neuronite membraane. Rakkudevahelise suhtluse katkemine ja membraanide vigastused viivad omakorda rakusurmani.

Valkude kuhjumise põhjused on olnud seni Parkinsoni tõve puhul lõpuni teadmata, sestap seni suudetud haigust välja ravid, küll aga leevendada selle sümptomeid.

Journal of Molecular Biology teadusajakirjas avaldatud uuringus keskendutakse võimalikule teraapilisele äsja avastatud valgule HYPE, mis on ainus inimestes leiduv Fic valk – need aitavad otsustada, kas stressiolukorras rakk elab või sureb. Negatiivset otsust iseloomustab raku valkude väär «kokku pakkimine».