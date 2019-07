Avati eakatekodu dementsusega inimestele

Eakatekodusid opereeriva ettevõtte juhatuse liige Martin Kukk ütles eakatekodu avamisel, et suurusjärgus miljoni euro suuruse investeeringu abil luuakse uus teenusüksus, mille abil pakutakse dementsussündroomiga inimestele mugavat ja turvalist elukeskkonda. «Võtsime 2017. aastal valla ees kohustuse luua juurde täiendavalt teenuskohti ning eakatekodu laienduse avamine on kinnitus sellest, et täidame oma lubadused,» lisas Kukk.

Eakatekodu laiendus on kavandatud selliselt, et ka dementsusega eakatel oleks Käru eakatekodus mugav elada ja orienteeruda – luuakse eakatele viitade abil turvalised liikumisrajad ning sisustamisel lähtutakse ka mäluhäiretega inimeste vajadustest.

Burmeisteri sõnul on eakatekodu laiendamise puhul kõige suuremaks väljakutseks töökäte puudus. «Professionaalsete ja teotahteliste meeskonnaliikmete leidmine on üheks suureks väljakutseks, aga küllap me saame ka sellega jõudu-mööda hakkama. Teeme tihedat koostööd ka Töötukassaga ning osaleme aktiivselt töömessidel, et tutvustada tegevusjuhendaja ja hooldaja ametit laiemalt,» lisas ta.