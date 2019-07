Arst annab nõu: kuidas hoida enda tervist laulu- ja tantsupeol?

Dr Novaki sõnul prognoositakse peopäevaks suhteliselt jahedat ilma, seetõttu peaks kindlasti vastavalt riietuma ning kandma mugavaid jalatseid. «Enda tervise heaks saab palju ise ära teha, aga kui on abi vaja, siis selleks on kõik võimalused olemas,» sõnas arst.

Välihaiglad on igakülgselt komplekteeritud, sealhulgas ka elustamisvahenditega, abi annavad professionaalsed ja kogenud meedikud. Kergemate ehk selliste terviseprobleemidega, mis ei vaja täiendavaid uuringuid, saab abi kohapeal. «Meil on arsti vastuvõtu kabinet, protseduuride tuba ning 10 voodikohaga jälgimise palat,» ütles dr Vassili Novak, lisades: «Iga päev vajab abi keskmiselt mitukümmend peolist ja varasem kogemus näitab, et peopäeval tõuseb pöördumiste arv mitmesajani.» Peaproovi ja tantsupeo päeval on valves tugevdatud meeskond – kaks arsti, neli õde ja kaks abilist igas välihaiglas.