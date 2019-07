Pereterapeut räägib, millised muutused peres toovad sageli kaasa probleeme

«Õnneks on üha enam neid vanemaid, kes teadvustavad, et jah, meil on probleem, ning jah, me vajame professionaalset nõu, et sellega hakkama saada,» kinnitab Siska. Psühholoog toob peamiste kooliga seonduvate probleemidena esile esinemisärevuse, grupis toimetulemise, õpioskused ja -motivatsiooni ning käitumisprobleemid klassis. Ta lisab, et suvine koolivaheaeg on hea võimalus võtta perel aeg maha kooli- ja laste käitumisprobleemide käsile võtmiseks ning terapeudiga läbi töötamiseks, et uueks õppeaastaks teadlikum ja valmistunum olla. Nõustamise järjekorrad on suveperioodil lühikesed ja aja teraapiaks saab kiiresti.