Teadlaste pommuudis: külmetushaigust põhjustav viirus hävitab vähki

Surrey ülikooli kliinilise onkoloogia professor Hardev Pandha märkis, et leid on tekitanud palju elevust. «Viirus siseneb kasvajasse ja paljuneb – see on nagu väike viirusetehas, mis muudab kasvaja keskkonna ebasoodsaks. Selle ainsaks sihikuks saab just vähk. See on kõige vähem toksiline meetod, mida olen aastate jooksul näinud.»