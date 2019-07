Riik alustab töötajate tervisekontrolli analüüsimist

«Eesti tööealine elanikkond väheneb ja vananeb, mistõttu on üha suuremaks väljakutseks, kuidas hoida inimesi tervena võimalikult kaua tööturul. Riigi kui terviku seisukohast on oluline tööealise elanikkonna tervise kaitse ja töövõime säilimine,» ütles tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich. «Üheks oluliseks meetmeks, kuidas säilitada töötajate töövõimet, on kvaliteetne töötajate tervisekontroll, mille abil on võimalik ennetada ja varakult avastada tööga seotud tervisprobleeme ja seeläbi hoida ära terviseprobleemide tõttu tööturult välja langemist. Erinevate osapoolte hinnangul on aga tänasel tervisekontrolli korraldusel mitmeid kitsaskohti, mistõttu on tekkinud küsitavusi, kas see täidab oma eesmärki tööga seotud terviseprobleemide ennetamisel.»